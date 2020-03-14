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رياضة

أخبار الرياضة.. 7 قرارات صادمة من الفيفا.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن الزمالك وينتقد تريزيجيه ومورينيو .. وظهور أول حالة كورونا بالدوري الألماني

السبت 14/مارس/2020 - 07:30 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 7 قرارات وتوصيات فيما يتعلق بفترة التوقف الدولي القادمة لمختلف النشاطات للرجال والسيدات، وقرر السماح للاعبين بعدم الانضمام للمنتخبات، كما أوصى بعدم إقامة أي مباراة.


 كشف رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق عن الشخص الذي تسبب فى رحيلة عن القلعة البيضاء خلال فترة التسعينات من القرن الماضي فى صفقة هزت عرش الكرة المصرية .


كشف رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، عن أكثر لاعب كان يكرهه داخل القلعة البيضاء، قائلا: إن عفت نصار أكثر شخص كان لا يحبه داخل الزمالك، بسبب وجودهم في نفس المركز. 

انتقد رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لصفوف نادي توتنهام الإنجليزي، قائلا: إنه لا يفقه شيء عن كرة القدم، "مدرب معندوش فكر، حافظ مش فاهم". 



أعلن نادي بادربورن الألماني عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الفريق وبين لاعبي الدوري الألماني ككل.


طلب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية"، وذلك في أعقاب استمرار تفشي فيروس كورونا على مستوى أنحاء العالم مما أدي إلى توقف أغلب الدوريات الرياضية.


أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بتأجيل مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية في مصلحة الفراعنة.
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