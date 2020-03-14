أخبار الرياضة.. 7 قرارات صادمة من الفيفا.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن الزمالك وينتقد تريزيجيه ومورينيو .. وظهور أول حالة كورونا بالدوري الألماني

ننشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

فترات توقف ومنع الإجراءات التأديبية.. 7 قرارات صادمة من الفيفا لمواجهة فيروس كورونا





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 7 قرارات وتوصيات فيما يتعلق بفترة التوقف الدولي القادمة لمختلف النشاطات للرجال والسيدات، وقرر السماح للاعبين بعدم الانضمام للمنتخبات، كما أوصى بعدم إقامة أي مباراة.

رضا عبد العال: هذا اللاعب وراء رحيلي عن الزمالك.. تفاصيل





كشف رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق عن الشخص الذي تسبب فى رحيلة عن القلعة البيضاء خلال فترة التسعينات من القرن الماضي فى صفقة هزت عرش الكرة المصرية .









كشف رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، عن أكثر لاعب كان يكرهه داخل القلعة البيضاء، قائلا: إن عفت نصار أكثر شخص كان لا يحبه داخل الزمالك، بسبب وجودهم في نفس المركز.



انتقد رضا عبدالعال، لاعب قطبي الكرة المصرية السابق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لصفوف نادي توتنهام الإنجليزي، قائلا: إنه لا يفقه شيء عن كرة القدم، "مدرب معندوش فكر، حافظ مش فاهم".













أعلن نادي بادربورن الألماني عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الفريق وبين لاعبي الدوري الألماني ككل.







