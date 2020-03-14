مصر تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن حالة طوارئ عامة بسبب الوباء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس الوزراء المصري: وفاة 20 شخصًا لسوء الأحوال الجوية

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا

تونس: إغلاق الحدود برا وبحرا وجوا والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا مع مصر

السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، بعد تسجيل 13حالة جديدة، مشيرة إلى خروج حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، معلنة ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى الجمعة.





ونقلت "الوطن" عن بيان أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله إن وزارة الصحة سجلت وفاة 20 شخصًا بسبب سوء الأحوال الجوية، كما قرر تعطيل الدراسة غدًا السبت على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا غير مسبوق من القوات المسلحة والمناطق العسكرية لمساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت صحيفة "الأنباء" بأن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 86 حالة إصابة، مشيرةً إلى أن من بين حالات الإصابة الجديدة 14 مصريًا، وبنغلاديشي، و7 سعوديين من المنطقة الشرقية كانوا مخالطين لحالات أعلن إصابتها في وقت سابق، بالإضافة إلى مواطنة سعودية قادمة من فرنسا ومواطن قادم من إيطاليا.





وقالت "الجريدة" إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها للملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وذكرت "الوطن" أن السلطات التونسية قررت إغلاق الحدود برا وبحرا وجوا والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا مع مصر، إضافة إلى إغلاق جميع المدارس وروضات الأطفال، مشيرةً إلى أنها أعلنت أيضًا تعليق صلاة الجماعة في المساجد، كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونقلت "القبس" عن وزارة الصحة السودانية، قولها إنه تم تسجيل وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتة إلى أن الحالة تعود لمواطن في الخمسينيات من العمر.





وذكرت "الراي" أن حكومة الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد 15 مارس، إلى 26 مارس الجاري، و هي فترة قابلة للتجديد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة في الكويت حدثت إجراءاتها بشأن القادمين من المواطنين والقادمين من بعض الدول ويطبق عليهم الحجر المؤسسي لتضيف القادمين من جمهورية مصر العربية إلى قائمة الدول التي يطبق عليها القرار.





وتضم قائمة الدول المطبق عليهم الحجر المؤسسي وهو الحجر الإلزامي بالمحاجر، مع أخذ مسحة للفحص المخبري للقادمين إلى الكويت من كل من الصين، هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا وإيران والعراق.



