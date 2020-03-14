أهم الاخبار.. الإعلان عن أول لاعب مصاب بفيروس كورونا.. امرأة تصارع أسدا.. وشائعة تأجيل الدراسة تتصدر تويتر

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار اليوم عدد من الأخبار والتقارير المهمة التي تتعلق بالقضايا المحلية والاقليمية والدولية أبرزها ما يلي: -

ذعر، خوف ورعب يجتاح العالم خوفا من كورونا ، لقد حصد ذلك الفيروس الآلاف من أرواح البشر في معظم دول العالم و لم تتمكن قوى عالمية عظيمة في التصدي له ، فلم يتبقى لمرضى كورونا سوى الأمل وتحدي الموت.

هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، أنه يمكن الإستفادة من مياه الأمطار خاصة في المناطق الريفية والزراعية والجبال المتواجدة في البحر الأحمر ، ولكن المناطق الحضرية من تخصصات وزارة الإسكان وشركات المياه لأنهم المعنيون بهذه المناطق.

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

الكابتن أحمد شعبان مدرب رياضة "تاي تشي" شاب فقد حياته في سبيل إنقاذ أسرته و21 فردا من السيول التى انهالت على منطقة نويبع بالأمس، وذلك خلال قيامه برحلة استشفائية لمدة 4 أيام مع متدربيه.

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو

اختبأ أسد متوحش أسفل مقطورة قد ركنت في مجمع سكني متحينًا اللحظة المناسبة للهجوم على عدد من الأطفال الذين وقفوا للعب والمارة الذين راحوا يتجولون هنا وهناك.





بعد انتشار الشائعة.. #تأجيل_الدراسة_بمصر يتصدر تويتر

تصدر هاشتاجات #تأجيل_الدراسة_بمصر و هاشتاج #التعليم_العالى و #التربية_و_التعليم قائمة الاكثر تداولاا بمواقع التواصل الاجتماعى خاصا تويتر منذ فجر اليوم بعد أنتشار العديد من الشائعات حول تأجيل الدراسة بالتربية و التعليم لمدة اسبوعين ابداء من يوم 15 مارس 2020.





الإعلان عن أول لاعب مصاب بفيروس كورونا في الدوري الألماني

أعلن نادي بادربورن الألماني عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الفريق وبين لاعبي الدوري الألماني ككل.





6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأطعمة الصديقة للكبد التي تخلصه من السموم:





دعاء النبي حين يشتد الكرب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.





عمرو أديب يكشف تفاصيل خطوبة ياسمين صبرى من أحمد أبو هشيمة

كشف الإعلامى عمرو أديب تفاصيل خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تم إعلانها قبل ساعات.

هطول الأمطار بغزارة داخل ساحة المسجد الحرام.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة هطول الأمطار داخل ساحة المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.





شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

عثرت الشرطة على جثة طفل صغير بالغ من العمر 3 أعوام مقتول بسكينة حادة بحوالي 25 طعنة ، وملقى على وجهه ومفصول الرقبة.





عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

مازال المصريين يتخوفون من الإصابة بفيروس كورونا الذي حير العالم بأكمله وأصبح وباء عالمي ،لم يستطيع العالم وقفه سريعا ،وأصبح فيروس كورونا أسرع هو أسرع الفيروسات فى الانتشار، ومازال المصريون يتبعون عادة كارثية ،سوف تساعد فى تزايد فيروس كورونا ،وذلك لعدم وعى بعض الأشخاص.