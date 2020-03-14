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أخبار العالم

ميركل تحذر من العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

السبت 14/مارس/2020 - 07:20 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أ ش أ
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) . مشيرة إلى أن حكومتها مسلحة ماليا بصورة جيدة لمواجهة العواقب الاقتصادية لانتشار الفيروس. 

وذكر بيان للحكومة الألمانية أن ميركل أكدت خلال لقاء مع الاتحادات الاقتصادية والنقابات بمكتب المستشارية أن السلطات الألمانية ستقوم بكل ما هو ضروري للعمل على استقرار الاقتصاد خلال هذا الموقف المتأزم.

وأضافت أن انتشار فيروس كورونا الجديد في ألمانيا هو أولًا وقبل كل شيء سياسة صحية وبالتالي يشكل تحديًا اجتماعيًا. ومع ذلك ، فإن العواقب السلبيه لها تأثير متزايد على الوضع الاقتصادي.
 
وتابعت: إن الحكومة الفيدرالية قد اتخذت إجراءات اولية لتقليل تأثير الفيروس على الاقتصاد الألماني. لافتة إلى أن الهدف من هذه القرارات هو منع الشركات في ألمانيا من الإفلاس أو فقدان الوظائف نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد .

وشددت على أن تسهيل مزايا العمل لوقت قصير ودعم السيولة الشامل للشركات "يُظهر أننا قادرون على التصرف".ووعدت الشركات المعنية "بأن تفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة".

وأكدت المستشارة الالمانية أن "فيروس كورونا المستجد يمثل تحديا مشتركا لجميع دول أوروبا والعالم"، لذلك من الضروري اتباع نهج مشترك.
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