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أخبار العالم

أمريكا تبدأ تطوير جهاز قادر على اكتشاف كورونا في يوم واحد

السبت 14/مارس/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الجمعة، بأن السلطات الأمريكية وافقت على جهاز اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا، من شأنه أن يسرع بعشرة أضعاف القدرة على اختبار المرضى.

وقالت الوكالة إن الجهاز الجديد يساعد على حل عقبة كبيرة أمام الجهود الأمريكية لاحتواء الفيروس. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس أن إعلان حالة الطوارئ يسهل مهمة مواجهة فيروس كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات، معلنًا توفير نصف مليون جهاز للكشف خلال الأسبوع القادم، مع وصول هذا الرقم لـ 5 مليون جهاز اختبار خلال شهر.


وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن التعاون مع القطاع الخاص يسرع وتيرة مواجهه فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع شركات التجزئة لتوفير أجهزة الاختبار في المناطق الحساسة بحيث يمكن للأفراد أن يجروا اختباراتهم من داخل سيارات، موجهًا الشكر لجوجل لموقعها المخصص على شبكات الإنترنت لضمان إجراء الفحوصات الطبية بطريقة مناسبة.

وأشار إلى أن جوجل لديها 1700 مهندس يعملون في هذا الصدد، مضيفًا:"هدفنا وقف انتشار الفيروس ومساعد كافة الأمريكيين.. لا حاجة للجميع لإجراء الاختبار وسوف يمضى هذا الفيروس وسنصبح أكثر قوة لأننا تعلمنا الكثير".
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