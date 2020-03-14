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منوعات

الأزمات المالية تلاحق قاعات الحفلات الموسيقية في اليابان بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعانى قاعات الحفلات الموسيقية في اليابان ماليا بشدة بعد إلغاء العديد من الفعاليات التي كان مقررا اقامتها خاصة بعدما اتضح إصابة عدد من حضور إحدى الحفلات فى قاعة فى مدينة أوساكا بفيروس كورونا المستجد.

وتحقق هذه القاعات مكاسبها من خلال الحصول على المال من الفرق التى تؤدى عروضها ومن الزوار الذين يشاهدونها مع تناول الطعام والشراب ، ومن دون أى فعاليات فإن هذه القاعات لاتحقق أى عائدات ولكن يتعين عليها دفع تكاليف ثابثة مثل إيجار المكان.

وقال مسئول عن إدارة إحدى هذه القاعات إنه رغم إعلان الحكومة عن حزم مالية للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا بما فى ذلك القروض لمشغلى هذه القاعات فإن هذه المساعدات ستكون بلا معنى فى حالة رفض المؤسسات المالية تقديم القروض ، وأكد أنه شخصيا تم رفض طلبه للحصول على قرض لمواجهة الظروف الطارئة.

وأضاف أن أكثر الأمور المثيرة للقلق أن قاعات الموسيقى أصبحت تعانى من افتراض مسبق واسع النطاق بأنها أماكن خطرة لايتعين زيارتها لأنها تنطوى على احتمالات كبيرة للاصابة بفيروس كورونا بعد حادثة اوساكا.
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