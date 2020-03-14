التصديرى للملابس الجاهزة: تراجع صادرات التيشيرتات والجواكت وارتفاع معاطف الوتر بروف 2020

أكد تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تراجع صادرات تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 6% لتبلغ قيمته 31 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وأشار التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه إلى تراجع صادرات "الملابس الرياضية" بنحو 6 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار.



وقال التقرير إن صادرات مصر من "البنطلونات" شهدت تراجعا بنحو 51% لتبلغ مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.



ولفت التقرير إلى أن صادرات مصر من "الملابس الداخلية" حققت زيادة بلغت نحو 100% لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل مليونى دولار.



وكشف التقرير عن تراجع صادرات "ملابس الأطفال" بنسبة 84% لتصل إلى 176 ألف دولار مقابل 1.121 مليون دولار.



وتراجعت صادرات "الجاكيتات والبليزرات" بنسبة 86 % لتبلغ 219 ألف دولار مقابل 1.587 مليون دولار.



وتراجعت صادرات "القمصان والبلوزات" بنسبة 16% لتسجل نحو 228 ألف دولار مقابل 272 ألف دولار.



وأشار التقرير إلى تراجع صادرات "الجوارب والقفازات" بنسبة 10% لتصل إلى 84 ألف مقارنة بـ 94 ألف دولار.



وأوضح التقرير انخفاض صادرات "البدل وأطقم انسامبلات" خلال يناير الماضي بنحو 54% لتبلغ 258 ألف دولار مقابل 561 ألف دولار.



وارتفعت صادرات "المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر" بنحو 9% لتبلغ 76 ألف دولار مقابل 7 آلاف دولار.



وأشار التقرير إلى تراجع صادرات (المصنرات) خلال يناير الماضي بنحو 12% لتبلغ نحو 44.52 مليون دولار مقابل 50.74 مليون دولار في يناير 2019.

