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منوعات

أوغندا تفرض قيودا على القادمين من 16 دولة بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت أوغندا عن فرض قيود على الزائرين القادمين من بعض الدول التي وصفتها بأنها عانت من عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بما فى ذلك الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.

وأعلن وزير الصحة الأوغندى روث اسينج، في بيان، أن الحكومة قررت مطالبة القادمين من الدول الموبوءة عدم القدوم لأوغندا بسبب ما يمكن أن يتسببوا فيه من حالات إصابة كبيرة فى البلاد.

وكان بيان معدل نشرته فى وقت سابق وزارة الصحة الأوغندية قد رفع عدد الدول التى تنطوى على معدلات مخاطر عالية من 7 دول إلى 16 دولة لتضم أيضا هولندا والسويد والنرويج والنمسا وماليزيا.وطالبت الوزارة القادمين من هذه الدول بعدم التوجه لأوغندا إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأوضح وزير الصحة الأوغندي أنه على الراغبين فى زيارة أوغندا من هذه الدول وضع أنفسهم فى عزل صحي ذاتى لمدة 14 يوما على نفقتهم الشخصية سواء فى مقر اقامتهم او فى منشأة حكومية..ولم تستثن الحكومة الرعايا الأوغنديين فى هذه الدول المضارة من القيود الجديدة.
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