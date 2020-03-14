ضبط عصابة الألماني للاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط عصابة الألمانى للاتجار فى المواد المخدرة، وتم إحالة المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "سامح ع ع" وشهرته "سامح الألماني" عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام، وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الاستروكس تزن 35 جراما ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





كما تم ضبط "أحمد م م" عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 240 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.





وكذلك تم "محمد ح م"، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن 200 جرام ومبلغ 190 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.