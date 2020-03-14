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رياضة

سلة رجال سموحة تهزم طلائع الجيش

السبت 14/مارس/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة الكابتن أيمن مطراوي انتصاراته في إطار مباريات الدوري العام الممتاز (أ) الترتيب من الخامس وحتى الثامن وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب على نظيره طلائع الجيش 87/82.

وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز على نظيره مصر للتأمين 85/66.

ويسير الفريق بخطى ثابته في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانيه بتغلبه علي الجزيرة في دور الـ16 74/72 ثم سبورتنج 85/84.

وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيايا 79/69 و68/56 علي الترتيب.

وتضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن محمد رزق مدرب عام والكابتن أحمد درويش مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس فهمي تحليل أداء والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.
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