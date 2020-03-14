شاهد.. تدابير وزراة الإسكان لمواجهة الطقس السيئ

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البيئة الأساسية إن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قام بجولة تفقدية فى عدد كبير من الشوارع والميادين، ليس فقط بوسط القاهرة ولكن في مناطق متفرقة أخرى، مشيرا إلى أن سبب تلك الجولة هو من أجل الاطمئنان على العاملين فى تلك الأمطار بالشوارع.





وأضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من أسباب الجولة التفقدية التى قام بها وزير الإسكان هى الإطمئنان على فتح المحاور الرئيسية والشوارع المصرية.





وأشار إلى أن الصورة المنقولة للوزارة عن الأوضاع غير كافية، لذلك كانت هناك رغبة في أن يتفقد الوزير بنفسه ما يدور فى الشوارع المصرية، لافتا إلى أن جميع قيادات الوزارة قاموا بتفقد شوارع معينة، مثل صلاح سالم وتوفير السيارات والمعدات الخاصة بشفط الأمطار.





وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم تفقد طريق الأوتوستراد والإطمئنان على السيارات التى تمر بها، بالإضافة إلى منطقة الدويقة ووجود سيارات ومعدات شركات المياه فى الأماكن المناسبة، كما تم تفقد المعادى ووسط ابلد وشبرا الخيمة القليوبية.





وأفاد بأنه بمجرد الإبلاغ عن سوء أحوال الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم الاطمئنان على أن جميع محطات المعالجة تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى عمل الصيانة وما إذا كان هناك شئ يحتاج لقطع غيار جاهزة، مؤكدا أنه منذ فترة تم وضع تنبيهات كبيرة جدا على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير الشنايش الموجودة بالشارع، بالإضافة إلى البلاعات لتكون جاهزة لإستقبال مياه الأمطار وكمياتها.