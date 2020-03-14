AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تدابير وزراة الإسكان لمواجهة الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 09:08 ص
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البيئة الأساسية إن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قام بجولة تفقدية فى عدد كبير من الشوارع والميادين، ليس فقط بوسط القاهرة ولكن في مناطق متفرقة أخرى، مشيرا إلى أن سبب تلك الجولة هو من أجل الاطمئنان على العاملين فى تلك الأمطار بالشوارع.


وأضاف "سيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن من أسباب الجولة التفقدية التى قام بها وزير الإسكان هى الإطمئنان على فتح المحاور الرئيسية والشوارع المصرية.


وأشار إلى أن الصورة المنقولة للوزارة عن الأوضاع غير كافية، لذلك كانت هناك رغبة في أن يتفقد الوزير بنفسه ما يدور فى الشوارع المصرية، لافتا إلى أن جميع قيادات الوزارة قاموا بتفقد شوارع معينة، مثل صلاح سالم وتوفير السيارات والمعدات الخاصة بشفط الأمطار.


وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم تفقد طريق الأوتوستراد والإطمئنان على السيارات التى تمر بها، بالإضافة إلى منطقة الدويقة ووجود سيارات ومعدات شركات المياه فى الأماكن المناسبة، كما تم تفقد المعادى ووسط ابلد وشبرا الخيمة القليوبية.


وأفاد بأنه بمجرد الإبلاغ عن سوء أحوال الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم الاطمئنان على أن جميع محطات المعالجة تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى عمل الصيانة وما إذا كان هناك شئ يحتاج لقطع غيار جاهزة، مؤكدا أنه منذ فترة تم وضع تنبيهات كبيرة جدا على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير الشنايش الموجودة بالشارع، بالإضافة إلى البلاعات لتكون جاهزة لإستقبال مياه الأمطار وكمياتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: الدفع بـ210 سيارات شفط للتعامل مع مياه الأمطار..فيديو

سيد إسماعيل: الإسكان تشارك بـ 25 شركة في أعمال شفط المياه من البلاد.. فيديو

بدء الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع بالقليوبية.. صور

بـ إعلان حالة الطوارئ.. الحكومة تواجه الطقس السيئ بطريقتها الخاصة

محافظ الجيزة: الدفع بـ 400 معدة بالشوارع لشفط مياه الأمطار

وزير التنمية المحلية لـ المواطنين: «متنزلوش الشارع إلا للضرورة».. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 14-3-2020.. فيديو

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

أوغندا تفرض قيودا على القادمين من 16 دولة بسبب كورونا

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد