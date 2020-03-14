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توك شو

رشا مجدي: حالة اضطراب الطقس أكدت أصالة الشعب المصري.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:07 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه نظرًا لما مرت به البلاد من حالة اضطراب في الطقس بشكل عام على كل أنحاء الجمهورية، أظهرت هذه الشدائد معادن الرجال والمصريين، وحالة من التعاون والتكافل بين كل طبقات وفئات المجتمع.

وتابعت مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن كان هناك حالة من القلق والخوف من أفراد الشعب المصري على بعضهم البعض، وكان هناك الكثير من الشباب المتطوعين بأنفسهم وبسياراتهم لإنقاذ المتضررين وغير القادرين على العودة الى منازلهم بسبب أعطال في سياراتهم أو ما شابه ذلك.

وأضافت رشا مجدي، أنه كان هناك الكثير من المواقف التي أكدت أصالة الشعب المصري، وأنه من كثرة المواقف لا يمكن حصرها وتجعلنا فخورين بالانتماء لهذا الوطن.

وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة اليوم السبت في المعاهد والجامعات، وهذا لأن هناك الكثير من المحافظات التي بدأت اليوم في التعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

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