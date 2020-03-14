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رياضة

مدرب أهلي جدة يحفز لاعبيه بهذه الطريقة للفوز على النصر في كأس خادم الحرمين

السبت 14/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، نصائح للاعبين قبل مباراة القمة أمام النصر.

ويلتقي الأهلي نظيره النصر على ملعب الجوهرة المشعة، غدًا الأحد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن فلادان عرض، عبر شاشة "بروجكتور"، الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال مباراة التعاون، وطالب اللاعبين بعدم تكرار الأخطاء، وإلا فقد يتسبب هذا الأمر في خسارة فرصة الفوز بلقب الكأس.

وفي سياق متصل، طلب فلادان مساعديه الفنيين بإعداد تقرير فني يشمل معدل اللياقة لكل لاعب، تحسبًا لوضع برنامج خاص للاعبين، في ظل رؤيته بتدني معدل اللياقة البدنية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الأهلي والنصر، إلى نهائي كأس الملك، ليواجه الفائز من الهلال وأبها.
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