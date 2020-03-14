خلال جولته بالمنصورة.. عضو تنسيقية الشباب يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار

رافق نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة ميدانية بمدينتى المنصورة وطلخا تابع خلالها محافظ الدقهلية فرق العمل القائمة برفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والميادين والتى نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية وذلك تيسيرا للحركة المرورية.





كما تابع الشيخ، استمرار كافة فرق العمل القائمه على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيرا الى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع أي تراكمات المياه والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين فى أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجة الغير مستقرة للطقس ،ووجه محافظ الدقهلية لسرعة رفع السيارات المعطلة والتى تحجب التعامل مع كميات المياه المتراكمة ببعض المناطق.





وفى ذات السياق، قام نائب المحافظ والمحافظ بتوزيع وجبات غذائية على العاملين فى أعمال رفع المياه كبادرة شكر وتقدير من محافظ الدقهلية لمجهوداتهم المبذولة فى هذه الأجواء ، وقد اشادا بهؤلاء العاملين الذين يستحقون كل الدعم والشكر والاحترام مشيرا إلى أن هذا هو الانسان المصرى الذى يؤكد انتمائه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الأزمة وتتضح مصريته الضاربة في أعماقه .





وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ بالتواجد الميداني بالشارع والمرور علي أعمال شفط تجمعات المياه بالوحدات، كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وذلك حتى توقف سقوط الامطار وانتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقرة.