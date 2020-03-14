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توك شو

هي دي جدعنة المصريين.. لميس سلامة: ملحمة بين أجهزة الدولة لمواجهة الأمطار.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:27 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن أصالة وتعاون وتكاتف للشعب المصري خلال حالة الاضطراب فى الطقس التى ضربت البلاد بشكل عام فى الأيام الماضية، أظهرت الجدعنة والشهامة المصرية.


وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة شهدت ملحمة بين أجهزتها ومؤسستها والمواطنين في الشارع لمواجهة الطقس السيئ، محاولين تقليل قدر الخسائر.


وأشادت الإعلامية لميس سلامة، بدور مؤسسات المجتمع المدني التي حرصت على التواجد في الشوارع بشكل مكثف لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين.


وأشارت إلى أن يجب أن تكون هذه الروح هي السائدة بين الشعب في كل أيامه، وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتقديم الإغاثة لكل الأفراد المحتاجين لدعم بشكل دائم ودون توقف.

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