روسيا والصين تناقشان إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم السبت، أن الصين وروسيا تبحثان، على مستوى مجموعة عمل ثنائية، إمكانية التعاون فيما بينهما لإنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر.



وأفاد المصدر لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "تمت مناقشة خيارات مختلفة لمثل هذا التعاون؛ كإنشاء قاعدة مشتركة أو قواعد قمرية مجاورة".