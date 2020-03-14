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أخبار العالم

روسيا والصين تناقشان إنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر

السبت 14/مارس/2020 - 09:01 ص
صواريخ
صواريخ
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أ ش أ
أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم السبت، أن الصين وروسيا تبحثان، على مستوى مجموعة عمل ثنائية، إمكانية التعاون فيما بينهما لإنشاء قاعدة مشتركة على سطح القمر.

وأفاد المصدر لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "تمت مناقشة خيارات مختلفة لمثل هذا التعاون؛ كإنشاء قاعدة مشتركة أو قواعد قمرية مجاورة".

جدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما علاقات تاريخية، فضلا عن شراكتهما في العديد من مجالات التعاون. كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.
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