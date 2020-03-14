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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. قرار عاجل من الجيش الأمريكي

السبت 14/مارس/2020 - 09:27 ص
بعد تفشي كورونا..
بعد تفشي كورونا.. قرار عاجل من الجيش الأمريكي
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سمر صالح
أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت إنه سيوقف السفر الداخلي، للجنود والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وأسرهم، مع بعض الاستثناءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويبرز القرار مدى قلق الجيش الأمريكي والمسافات التي عليه أن يقطعها لمحاولة حماية أكثر من مليون جندي عامل في أنحاء العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب انتشار فيروس كورونا السريع.

وجاء في مذكرة وقعها ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع إن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) يستلزم فرض قيود فورية على انتقالات أفراد وزارة الدفاع الداخلية.

وقال البنتاجون إن إحصاء الجيش الأمريكي لعدد جنوده العاملين بالخدمة والذين أصيبوا بفيروس كورونا أقل على الأرجح من العدد الحقيقي. 

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