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أخبار العالم

النواب الأمريكي: إجراءات لحماية ملايين الموظفين من تبعات كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:20 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أ ش أ
أعلنت رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراءات تهدف إلى كبح تأثير فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد الأمريكي.

وقالت بيلوسي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن هذا الاتفاق يهدف أيضا إلى حماية عشرات الملايين من الموظفين في الولايات المتحدة من تبعات هذا الفيروس.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في آخر محاولاته لمواجهة تصاعد خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن تلك الخطوة ستسهم في تخصيص تمول إضافي يبلغ 50 مليار دولار للوكالات الحكومية وحكومات الولايات لمواجهة الفيروس.
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