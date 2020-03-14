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رغم الطقس السيئ.. حديقة الحيوان: العاملون كانوا موجودين للاطمئنان على الحيوانات.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:42 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن موجة الطقس السئ كانت شديدة جدا، مشيرا إلى أنها المرة الأولى لعمال حديقة الحيوانات التي يروا التأثير القوى للطقس على الحديقة.

وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه كان هناك الكثير من العمال بالحديقة الموجودين منذ يومين من أجل الإطمئنان على الحيوانات هناك، موضحا أنهم لاقوا صعوبة فى الخروج إلى منازلهم بسبب الطقس، حيث أن معظمهم كانوا خارج القاهرة.

وأشار إلى أنه كان هناك الكثير من المياه فوق أسطح بيوت الحيوانات، لافتا إلى أن جميع العاملين هناك كان لديهم المسؤولية فى وضع الطعام للحيوانات، حيث أن التغذية مهمة جدا لهم فى هذا الطقس.

وأفاد أن الأطباء كانوا موجودين فى حديقة الحيوان لتأمين الحيوانات، مشيرا إلى أنه كان هناك سيناريوهات بسقوط الأشجار عليهم والإستعداد لتلك الأزمة.

وأشار إلى أنه بالبارحة كان الهواء شديد جدا، إلا أن الحديقة لم يحدث بها أى مشكلة وأن حيواناتها بحالة جيدة، متابعا أنه منذ البارحة تم فتح الحديقة للزوار على الرغم من حالة الجو، حيث أنه كان هناك عدد قليل جدا من الزوار لها.

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