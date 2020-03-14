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لنا الفخر أننا مصريون.. رشا مجدي: الحكومة أثبتت جدارتها الـ 72 ساعة الماضية.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:20 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الحكومة ووزارة التعليم العالي أقرا بتوقف الدراسة اليوم السبت في المعاهد والجامعات، وهذا لأن هناك الكثير من المحافظات التي بدأت اليوم في التعامل مع الاثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.


وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة الأمطار خلال اليومين الماضين كانت كبيرة جدًا أكثر من المنسوب الطبيعي المعتاد عليه الطقس المصري، لذلك كان لها الكثير من الأضرار والنتائج لهذه الأمطار وكانت الأضرار باختلاف كمية الأمطار ومن محافظة لأخرى.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، أن الدولة من أول ساعة لهذه الحالة من عدم الاستقرار كان هناك اهتمام شديد واستراتيجية للعمل على تقليل الآثار الناتجة عن هذه الحالة، وأن كل ما شهدناه من مواقف للدولة والمواطنين تستدعينا أن نفخر ولائنا الى هذا الوطن وأننا مصريون.


وأشارت إلى أن الدولة ستعمل على القضاء على كل هذه الآثار الناتجة عن الأمطار اليوم لعودة الحركة والحياة مرة أخرى للشوارع المصرية من الغد.

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