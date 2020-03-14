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تعليم

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

السبت 14/مارس/2020 - 09:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
تعليق الدراسة في مصر .. شائعة انتشرت خلال الساعات الأخيرة مثل النار في الهشيم عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعا وجعل المصريون يتساءلون عن مدى صحة هذا الخبر من عدمه .

ومن جانبه نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مرارا و تكرارا صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا ، وأكد وزير التربية والتعليم أن كل مدير مدرسة مسئول أمامه عن إعادة تنظيم جدول الحصص في مدرسته ، لتفعيل القرار الصادر بإلغاء حصص الأنشطة وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد الأحد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن صدور قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في مصر ، لافتًا إلى أنه على الرأي العام ألا ينساق وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

وحصل موقع صدى البلد على صورة الخطاب الرسمي الذي اعتمده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأرسله لجميع مديريات التربية والتعليم ، بشأن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وقد شدد هذا الخطاب على : تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي ، والتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذا القرار تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين ، ولفت الوزير إلى أن كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات ....الخ وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي -الكمبيوتر ....إلخ.
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