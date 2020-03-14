خوفا من كورونا.. رجل يرتدي ملابس في منتهى الغرابة.. صور

خلق الفيروس التاجي "كورونا" حالة من الذعر والخوف داخل النفوس، مما دفع البعض إلى اتباع طرق وأساليب للحماية، حتى وإن استلزم الأمر ارتداء بذلات وأقنعة معقمة أثناء التسوق، هذا هو الحال بالضبط في المتاجر البريطانية.





فقد شوهد في ممرات متجر تيسكو إكسترا رجل مرتديًا بذلة كاملة من المواد الخطرة وقناعًا للغاز، وظهر الرجل وهو يقوم بالحصول على كميات من اللحم، ويملأ عربة الطعام بصواني اللحم المفروم ونوع من المفاصل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتظهر تلك الصور المتداولة للرجل مع ارتفاع عدد الحالات في بريطانيا إلى رقم قياسي، من 208 إلى 798 اليوم، مع وفاة 10 مرضى حتى الآن.





ويقول ملتقط الصورة: "كان الناس ينظرون إلى الرجل باستغراب، فهو لم يكتفِ بالبذلة التي يتم ارتداؤها في حالات فك القنابل، بل ارتدى الجوارب وغطاء للوجه".



