فوائد الفستق السوداني للبشرة والشعر وحماية للجسم

فوائد الفستق السوداني عديدة، نظرًا لأنه يحتوي على دهون صحية، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية الأساسية، ومنذ 7000 عام قبل الميلاد كانت لـ فوائد الفستق السوداني شعبية كبيرة بين من المكسرات وحتى عصرنا الحالي.



فوائد الفستق السوداني





أما عن فوائد الفستق

، وهو أحد أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتمي إلى فصيلة البقوليات ذوات الفلقتين، والتي تتميز بنموها بكثرة في فصل الصيف، كما يدخل في تحضير وصفات الحلوى، يحتوي الفستق السوداني على نسب عالية من العناصر الغذائية الضرورية لأجسامنا.

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ومن أبرز فوائد الفستق السوداني إعطاء الجسم المزيد من الطاقة، لاحتوائه على الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة،

و

أحماض دهنية أحادية غير مشبعة،

بالإضافة إلى العديد من فوائد الفستق السوداني، وتشمل:

1- يساهم

في

الحد من الكولسترول الضار في الجسم.

2- الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ومنع تصلب الشرايين.

3- تحفيز النمو لدى الأطفال بسبب الأحماض الأمينية.

4- يقي الفستق السوداني من الإصابة بمرض سرطان

بسبب





5- يمنع من الإصابة بمرض الزهايمر، وبالتالي تحسين



6- تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية احتوائه على مركب بولي الفينول.5- يمنع من الإصابة بمرض الزهايمر، وبالتالي تحسين الذاكرة ، والقدرة على التركيز.6- تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية

لاحتوائه

على مادة الريسفيراترول المضادة للأكسدة.

7- حماية البشرة، ومنع تلف خلايا الجلد، عن طريق مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الأضرار المختلفة.

8- علاج حصوات المرارة، وذلك عبر تناول ملعقتين من زبدة الفستق السوداني.

9- الوقاية من الأورام السرطان المختلفة، وخاصة سرطان القولون.



10-

تنظيم مستوى السكر في الدم.



11-

علاج الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية والأكزيما بالإضافة إلى تقليل تورمات وتقرحات الجلد.



12-





13- منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد التجاعيد، والحفاظ على مرونة الجلد.13-

علاج الصلع والحد من فقدان الشعر، وزيادة كثافته.



14-

تقليل فرص ظهور حب الشباب على الوجه.