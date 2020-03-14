تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وتحظر السفر لـ9 دول

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 5 حالات، فيما أضافت 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس المميت.





وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه تم رصد 3 إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا، لافتا إلى أن 2 من المصابين الـ5 يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية.





وأشار الوزير التركي إلى أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من الخارج، في إجازة لمدة 14 يوما، موضحا أنه تقرر حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".





وقال قوجة إن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.



