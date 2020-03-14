AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وتحظر السفر لـ9 دول

السبت 14/مارس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 5 حالات، فيما أضافت 9 دول جديدة إلى قائمة حظر السفر ضمن إجراءات مكافحة تفشي الفيروس المميت.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه تم رصد 3 إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة مرتبطين بالإصابتين المسجلتين سابقا، لافتا إلى  أن 2 من المصابين الـ5 يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسية.

وأشار الوزير التركي إلى أنه سيتم اعتبار كافة الموظفين العائدين من الخارج، في إجازة لمدة 14 يوما، موضحا أنه تقرر حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع هذا العدد إلى 14".

وقال قوجة إن من بين التدابير الوقائية أيضا، تقييد الزيارات للمرضى في المستشفيات ومنع الزيارات خلال ساعات الدوام الرسمي.

ولفت إلى استحداث وزارة الصحة قسما خاصا للاستعلامات الهاتفية حول فيروس كورونا والوقاية منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7

مرتبطين بإيران.. الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 12

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في إسرائيل

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في قطر

إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

أكثر من ألف وفاة خارج الصين.. ارتفاع هائل لأعداد وفيات وإصابات كورونا في إيطاليا

ترشيحاتنا

حمية الكيتو تؤدي إلى الإصابة بأعراض الأنفلونزا فى بدايتها

هل مال اليتيم عليه زكاة؟

تعقيم رباني.. شاهد الأمطار تغسل الكعبة وصحن الطواف.. فيديو

احذر.. هذا الأمر لا يدخلك الجنة

ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

تحديث جديد من يوتيوب على هواتف آيفون وأندرويد.. تعرف عليه

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد