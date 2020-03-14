أنغام في الاستوديو من أجل ألبومها الجديد





بينما تم تأجيل خطة الحفلات الغنائية، خوفًا من التجمعات لمواجعة فيروس الكورونا، من المفترض أن يتم استئناف جدول الحفلات خلال الفترة القليلة المقبلة أيضًا فور الاطمئنان على سلامة الشعب المصري.





يذكر أن آخر ألبومات أنغام الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "ياريتك فاهمني"، و"هدنة"، و"أساميك الكتيرة"، وغيرها من الأغاني.



