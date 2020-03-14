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فن

أنغام في الاستوديو من أجل ألبومها الجديد

السبت 14/مارس/2020 - 10:26 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
بدأت الفنانة أنغام في التحضير، لأغاني ألبومها الجديد المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث قامت باختيار بعض الأغاني بينما تواجدت مؤخرًا في الأستوديو من أجل العمل عليه.

بينما تم تأجيل خطة الحفلات الغنائية، خوفًا من التجمعات لمواجعة فيروس الكورونا، من المفترض أن يتم استئناف جدول الحفلات خلال الفترة القليلة المقبلة أيضًا فور الاطمئنان على سلامة الشعب المصري.

يذكر أن آخر ألبومات أنغام الفنية ألبوم "حالة خاصة جدًا" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "ياريتك فاهمني"، و"هدنة"، و"أساميك الكتيرة"، وغيرها من الأغاني.

أنغام في الاستوديو من أجل ألبومها الجديد
أنغام في الاستوديو من أجل ألبومها الجديد
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