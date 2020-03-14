ماديا أو معنويا.. لميس سلامة: الدولة ستعوض المتضررين من الطقس ..فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة أعلنت استعدادها لإزالة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد وما نتج عنها من كميات كبيرة من المياه.





وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تلاشي كل هذه الآثار في أقل وقت ممكن حتى تعود الحياة والشوارع إلى حركتها الطبيعية.









وأكدت أن الدولة ستقوم بتعويض كل الأهالى وأصحاب المنازل المتضررين من الأمطار والسيول، مشيرة إلى أن التعويضات ستكون بشكل فوري سواء مادية أو معنوية.









وأشادت بدور الوزراء والمؤسسات المختلفة في كل الأماكن، مؤكدة أن هذه التقلبات الجوية يتعرض لها العالم كله نظرًا لظاهرة الاحتباس الحراري وأن فصل الشتاء قارب على الانتهاء.