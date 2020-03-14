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برلمان

من البرلمان لأمريكا اللاتينية.. ننشر حصاد الدائرة الأفريقية لمستقبل وطن في أسبوع

السبت 14/مارس/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

شهدت الدائرة الأفريقية، في أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، العديد من اللقاءات المكثفة خلال الأسبوع الجاري، وذلك تماشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، دعما للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

ومن هذا المنطلق، شاركت دينا شرف الأمين المساعد لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب ومسئول الدائرة الأفريقية بالأمانة، في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتعظيم سبل التعاون.

وقالت "شرف"، أن مشاركتها، جاءت تلبية لدعوة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لحضور الاجتماع الموسع لعرض رؤية الوزارات المختلفة لتعظيم سبل التعاون، وذلك في حضور ممثلي وزارات، "الخارجية ـ  الطيران المدني ـ الصحة ـ النقل ـ التجارة والصناعة ـ المالية ـ الزراعة ـ التعاون الدولي والهجرة ـ هيئة الاستثمار ـ الهيئة العامة للاستعلامات ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية".

وقالت "شرف": بالرغم من إن هناك تحركات قامت بها الدولة المصرية في ضوء توجهات القيادة السياسة، لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا، لكننا نلمس حالة من عدم التناغم بين القطاعات المختلفة، مضيفة، "نعم هناك جهود مضنية لكنها ليست كافية"، لذلك شاركت الدائرة الأفريقية بأمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن في هذا الاجتماع، مشيرة إلى عقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى سلسلة من اللقاءات مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، وكان لهم العديد من المطالب التى تعكس إرادة دولهم، فى حين إن أفريقيا تعد بمثابة منطقة عمق للأمن القومى المصري، لذا يجب أن نتحدث بلغة واحدة جميعا.

كما شاركت مسؤولة الدائرة الأفريقية، في احتفالية سفارة كوبا باليوم العالمي للمرأة، حيث ثمنت سفيرة كوبا بالقاهرة، تانيا أجويرا فيرنانديز، خلال الاحتفالية، عمق العلاقات الدبلوماسية المصرية الكوبية، منذ أكثر من سبعين عاما.

وأكدت سفيرة كوبا بالقاهرة، على تقديرها للمرأة المصرية بشكل كبير، معربة عن سعادتها  بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، في العديد من المبادرات الخاصة بصحة المرأة، مشيرة إلى إن حزب مستقبل وطن، وهو حزب واعد وله قاعدة جماهيرية كبيرة، يمثل حزب الأغلبية في البرلمان المصري.

وخلال الحفل، ألتقت "دينا شرف"، الأمين المساعد ومسئولة الدائرة الأفريقية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، بالعديد من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، من بينهم، سفير بنما ميندوسا جانتيس ـ  سفير بلغاريا لابومير بوبوف ـ سفير الأرجنتين إدواردو فاريلا "، حيث رحب جميعهم  بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، بإعتباره الحزب الأقوى صاحب الأغلبية البرلمانية في مصر، ووجهوا الدعوة لأمانة العلاقات الخارجية، لعقد لقاءات مشتركة لمد جسور التواصل، وبحث أطر التعاون المشترك، على كافة الأصعدة والقضايا بين مصر ودولهم، وذلك على مستوى الأحزاب السياسية.

ويأتي ذلك في إطار حرص أمانة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق الخولي، على التواصل مع الجهات ذات الصلة، للتزود من خبراتها المختلفة فيما يتعلق بفعاليات الأمانة، فضلا عن إثقال قدراتها في العمل الدبلوماسي الحزبي، وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة المصرية البالغ بالقارة الأفريقية، والولاء للقارة ودعم أجندة 2063 للتنمية المستدامة للقارة الأفريقية، وهي السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعما للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

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