احذر.. منتجات عليك تجنب شرائها من السوبر ماركت

أظهر بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثين من جامعة نوتنغهام، أن أكثر المستهلكين في السوبر ماركت تستوقفهم المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على السكر والملح، وهو الأمر الذي أثار قلق الباحثين بشأن استهلاك الكثير من هذه المنتجات، والتي يمكن أن تتسبب في أمراض مزمنة.



وقال الباحثون المشرفون على البحث، إنه يمكن لاستهلاك كميات كبيرة من الأملاح، أن يعمل على زيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بأمراض مزمنة، منها: تسوس الأسنان، ومرض السكري، وأمراض القلب، كما أن زيادة الوزن لها علاقة بالسرطان لأن السمنة عامل خطر رئيسي للمرض.



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وأضاف الباحثون أنهم وجدوا أن الأطعمة التي تحمل ملصقات ملونة تكون ذات شعبية كبيرة في السوبر ماركت، وعلى قائمة خيارات المستهلكين، حيث إن ملصقات الطعام ذات الرموز الملونة فعالة في تحفيز العين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجد الباحثون، بعد أن قاموا بعمل استبيان على 858 مشاركًا باستخدام نظام وضع العلامات الضوئية (TLL) اختيار الأطعمة الصحية، أن الأطعمة والمشروبات المعبأة على قائمة الخيارات، وتأتي فيما بعد الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون، ومشروبات الطاقة.



وقالت أخصائية الدكتوراه علا عنبتاوي، المشرفة على البحث، إنهم وجدوا أن الدهون المشبعة، والسكر والملح، هي الأكثر رغبة بين قائمة المستهلكين، وذلك على الرغم من نشر التحذيرات بمخاطر السكريات، إلا أن السكري كان العامل الأكثر أهمية لدى المشاركين.