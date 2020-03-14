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لتجنب أضراره.. تعرف على نسبة السكر المسموح بها يوميا

السبت 14/مارس/2020 - 12:06 م
نسبة السكر المسموح
نسبة السكر المسموح بها يوميا
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آية التيجي
تحتسب كمية السكر التي يجب على كل شخص أن يتناولها في اليوم على العمر، ويجب الوضع في الحسبان الأطعمة الغنية بالسكريات التي نحصل عليها يوميا، وليس بمقدار السكريات التي نضيفها إلى مشروباتنا فقط، وفيما يلي سنقوم بتوضيح كمية السكريات التي يحتاجها الجسم لكل فئة عمرية، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية NHS.

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1- يجب أن يقتصر تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات على 19 جرامًا كحد أقصى يوميًا من السكريات.

2- يجب أن يحصل الأطفال من عمر 7 و 10 سنوات على 24 جراما.

3- يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وأكثر على 30 جرامًا أو أقل في اليوم. 

4- أما بالنسبة للبالغين فيجب عدم تناول أكثر من 30 جم من السكريات الصريحة يوميًا.

وتحتوي الوجبات الخفيفة الشهيرة على كمية كبيرة من السكر، حيث أن علبة واحدة من المشروبات الغازية (35 جرامًا من السكر)، أو قطعة كبيرة من الشوكولاتة تحتوي على أكثر من الحد الأقصى من السكر المسموح به لنا يوميا، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الأطفال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتضمن حبوب الإفطار أكثر من 24 جرام من السكر، مما يعني أن الأطفال الذين يتناولون حبوب الإفطار يستخدمون اعلى من الحد الطبيعي ، حيث الأطفال الذين يأكلون الكثير من السكر معرضون لخطر تلف أسنانهم، وزيادة نسبة الدهون في الجسم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، والذي يجعلهم أكثر عرضة لـ مرض السكري من النوع 2، وخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
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