لتجنب أضراره.. تعرف على نسبة السكر المسموح بها يوميا

تحتسب كمية السكر التي يجب على كل شخص أن يتناولها في اليوم على العمر، ويجب الوضع في الحسبان الأطعمة الغنية

التي نحصل عليها يوميا، وليس بمقدار السكريات التي نضيفها إلى مشروباتنا فقط، وفيما يلي سنقوم بتوضيح كمية السكريات التي يحتاجها الجسم لكل فئة عمرية، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية

NHS.