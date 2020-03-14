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برلمان

برلماني: الحكومة نجحت في مواجهة الظروف المناخية الاستثنائية

السبت 14/مارس/2020 - 10:32 ص
المهندس علاء والى
المهندس علاء والى عضو مجلس النواب
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فريدة على

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن الحكومة نجحت في مواجهة أزمة الطقس السيئ والظروف المناخية الاستثنائية التي اجتاحت البلاد بتحركات وإجراءات استباقية استعدت لها منذ بداية الإعلان عن حالة الطقس وتعاملت بكل شفافية وحرصت على مصلحة المواطنين، وتم التنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات للتعامل مع هذه الأزمة، مما أدى إلى العبور منها بنجاح، مشيدًا بجهود الحكومة وأجهزة الدولة والقوات المسلحة ورجال الشرطة في مواجهة هذا الظرف الاضطرارى الطارئ.


وقال والى في بيان له، إنه على الرغم من أن شبكات الصرف الصحى تحتاج إلى إحلال وتجديد وإعادة تخطيط لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة والتعامل مع مياه الأمطار مستقبلًا، إلا أن الحكومة قرأت الأحداث المتوقع حدوثها بشكل صحيح، وقامت كل وزارة ومحافظة بدورها وانتشرت بالشوارع والميادين وكثفت جهودها ورفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وشكلت سريعًا غرف عمليات مواجهة الكوارث والأزمات لمتابعة هذه الأزمة بكل جوانبها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية والمحافظات على مستوى الجمهورية.


وأثنى المهندس علاء والى عضو مجلس النواب على جهود الحكومة ورجال القوات المسلحة والشرطة وهيئة الأرصاد الجوية للجهد الكبير الذى بذلوه خلال الأيام الماضية في التعامل مع ظروف الطقس السيئ.

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