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رياضة

اليوم.. العين يستدرج الجزيرة على ملعب هزاع بدربي الإمارات

السبت 14/مارس/2020 - 10:18 ص
العين و الجزيرة -
العين و الجزيرة - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
يحل فريق العين ضيفًا ثقيلا مساء اليوم السبت في تمام السادسة والنص، على الجزيرة، في المباراة التي يحتضنها أرضية ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري الخليجي العربي "الدوري الإماراتي"، بالدربي الـ 24 تاريخيًا.

الجزيرة يشد الرحال إلى ملعب هزاع وهو محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 33 نقطة، أما أصحاب الأرض العين جاءوا بالمركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلى دبى صاحب الصدارة.

ويدخل فريق الجزيرة قبل مواجهة العين، وهو مفتقد المدافع مسلم فايز، ويملك الكادر الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر لتعويض مركزه المغربي محمد ربيع.

لم يمل تاريخ مواجهات الفريقين؟ 

يتمتع الجزيرة بأفضلية تاريخية على العين، حيث فاز الجزيرة في 10 مناسبات، مقابل 8 للعين، بينما سيطر التعادل بينهما في 5 مباريات.

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