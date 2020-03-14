متخبيش وشك.. شاهد فتاة تروي قصتها مع العيوب الخلقية

ن الأطفال هم أكثر المتضررين من التنمر، لأنهم لا يملكون الردود الكافية للدفاع عن أنفسهم . قالت شروق العقدة، لايف كوتش و إحدى الفتيات التي لديها "وحمة " في وجهها وصحابة مبادرة "متخبيش وشك"، إن مرحلتها الدراسية كانت مليئة بالتنمر أكثر من المرحلة الحالية، نظرا لأ





وأضافت شروق العقدة لـ برنامج التاسعة الذي يذاع علي الفضائيه الأولى، أن والدها ووالدتها كانوا دائما يدعمون من نفسيتها ، وهم السبب وراء قوة تحملها وحبها لذاتها .





وأشارت شروق ، إلى أن من أكثر الجمل التي دعمتها نفسيا "اللي ربنا بيحبة بيميزه في وشة بنعمة" ، مضيفة إلى أنها لم تشعرها أبدا بالإحراج أو الخجل من ظاهر وجهها.





وأوضحت أن تلك الجملة جعلتها دائما تشعر بأنها مميزة وأنها جميلة وليس العكس أو كما يظن البعض .





وتابعت: أنها تعرضت كثيرا في فترة الدراسة للتنمر، مشيرة إلى أحد المواقف التي تعرضت لها للتنمر أمام والدتها، وهي من إحدى المواقف التي جعلتها أقوى، وقادرة على تحمل أي كلمات جارحة.