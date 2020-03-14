AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخبيش وشك.. شاهد فتاة تروي قصتها مع العيوب الخلقية

السبت 14/مارس/2020 - 10:28 ص
شروق العقدة
شروق العقدة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت شروق العقدة، لايف كوتش و إحدى الفتيات التي لديها "وحمة " في وجهها وصحابة مبادرة "متخبيش وشك"، إن مرحلتها الدراسية كانت مليئة بالتنمر أكثر من المرحلة الحالية، نظرا لأن الأطفال هم أكثر المتضررين من التنمر، لأنهم لا يملكون الردود الكافية للدفاع عن أنفسهم .

وأضافت شروق العقدة لـ برنامج التاسعة الذي يذاع علي الفضائيه الأولى، أن والدها ووالدتها كانوا دائما يدعمون من نفسيتها ، وهم السبب وراء قوة تحملها وحبها لذاتها .

وأشارت شروق ، إلى أن من أكثر الجمل التي دعمتها نفسيا "اللي ربنا بيحبة بيميزه في وشة بنعمة" ، مضيفة إلى أنها لم تشعرها أبدا بالإحراج أو الخجل من ظاهر وجهها.

وأوضحت أن تلك الجملة جعلتها دائما تشعر بأنها مميزة وأنها جميلة وليس العكس أو كما يظن البعض .

وتابعت: أنها تعرضت كثيرا في فترة الدراسة  للتنمر، مشيرة إلى أحد المواقف التي تعرضت لها للتنمر أمام والدتها، وهي من إحدى المواقف التي جعلتها أقوى، وقادرة على تحمل أي كلمات جارحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم بالتنمر على معاق ذهنيا بالمطرية: كنت بهزر معاه.. ومكانش قصدي يزعل مني

بعد التصالح.. النيابة تخلي سبيل المتهمين بالتنمر على معاق بالمطرية

3 في مهمة إنسانية لفرحة العروس زلابيا بعد واقعة التنمر.. صور

ليست «زلابيا» فقط.. يمنى كسبت من التنمر بـ فقدان 38 كجم من وزنها | صور

شروق عقدة: تعرضت للتنمر ولم أفكر في عمليات التجميل أو الليزر.. فيديو

شيماء عسكر تكتب: الإنسانية ضد التنمر

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: عفت نصار أكتر لاعب بيكرهني في الزمالك.. فيديو

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

صلاح ينجو من الفيروس.. أشهر 10 رياضيين أصيبوا بـ كورونا

تحذير جديد من السعودية بشأن الأحوال الجوية

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

بشرى سارة.. الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية وهدوء تام للرياح غدا ..فيديو

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد