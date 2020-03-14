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التنمية المحلية تكشف حالة الطقس اليوم بالمحافظات والآثار الجانبية

السبت 14/مارس/2020 - 10:35 ص
شفط تراكمات المياة
شفط تراكمات المياة
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ريهام فيكتور

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية الخاص بغرف العمليات والمحافظات يؤكد أن أغلب الحالات الجوية بجميع المحافظات مستقرة، مشيرا إلى استمرار شفط المياه بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ودعم من القوات المسلحة.


وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEn"، أن الحالة الطقس مستقرة فى القاهرة والجيزة، منوها بوجود حالات تضرر لعدد من قاطني المنازل، وتم الدفع بـ قافلة إنسانية قدمت 1400 وجبة إضافة إلى 250 مرتبة و 500 بطانية للمتضررين.


وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقامت برفع الأضرار والآثار الناجمة عن  الطقس السيئ.


وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن محافظة القليوبية حالة الجو مستقرة بها، ولكن هناك بعض التجمعات للمياة جارٍ شفطها، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أمطار خفيفة إلى متوسطة وجارٍ العمل على رفع التراكمات من المياه.


وأوضح أن محافظة البحيرة مازالت تشهد سقوط أمطار خفيفة، وجارٍ شفط المياه منن الشوارع، مؤكدا أن محافظات مطروح والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية الأجواء بها مستقرة لحد كبير.

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