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لم يتأثر بالأمطار.. رئيس الأسمرات: لن يتم نقل أهالى الحى لمكان آخر.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:39 ص
حى الأسمرات
حى الأسمرات
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هاجر إبراهيم

 قال المهندس حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات: إن الحياة فى الأسمرات لم تتأثر تماما  بأحوال الطقس السيئ على مستوى القاهرة.


وأضاف "حسن" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأسمرات لم تتأثر بنسبة 5% من الأمطار والسيول التى أصيبت به الأماكن الأخرى، موضحا أن ذلك بفضل البنية التحتية الموجودة بالحى.


وأوضح أن التصميمات التى صممت للحى كانت رائعة من حيث صمودها من أى عوامل للطقس السيئ، لافتا إلى أن جميع الأهالى هناك يلاحظون الفرق الكبير بين حياتهم القديمة والجديدة، متابعا أن مشروع حى الأسمرات كان يستحوذ على اهتمام الدولة كلها، حيث ظل مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوالى الحى دائما ومحافظ القاهرة ونائبته، بالإضافة إلى مديرة الإسكان لتلاشي أى إخفاق موجود به.


وأشار إلى أنه بالبارحة تم تحديد الأمكان التى تحتاج إلى رفع كفاءة بسيطة جدا وسيتم العمل عليها بالوقت الحالى، مضيفا إلى أنه كان هناك مساعدات من أهالى حى الأسمرات، حيث قاموا بتجهيز المعدات خلال وقت صلاة الجمعة لتطهير الشوارع هناك.


وأفاد أنه تفاجأ من تقديم أهالى حى الأسمرات يد العون والمساعدة والخروج للسطح وتفريغ مياه الأمطار هناك، متابعا أن ذلك المكان أصبح مكانهم دائما ولن يتم نقلهم حتى بعد أربع أو خمس سنوات قادمة إلى أى مكان آخر.

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