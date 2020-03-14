وكيل الشباب بالدقهلية يتابع عمليات كسح مياه الأمطار من المنشآت الرياضية

قام اليوم السبت علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بجولة ميدانية على عدد من المنشآت الرياضية شملت مراكز شباب وأندية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار منها، والاطمئنان على القيام بفصل كهرباء أعمدة الملاعب المنجلة.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع حالة الطوارئ لدى جميه مديريات الخدمات بسبب الطقس السيئ الذي يضرب البلاد.





حيث بدأ جولته بزيارة لاستاد المنصورة الرياضة ومركز شباب المدينة بالاستاد، حيث اطمأن على سير العمل بعمليات كسح المياه به والملعب الرئيسى للاستاد والجهود المبذولة لرفع مياه الأمطار.





كما اطمأن على قيام المسؤولين بفصل الكهرباء عن الأعمدة الموجودة بالمكان، حرصا على أرواح المترددين على المكان.



