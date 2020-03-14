موت 1.7 مليون بـ كورونا.. أمريكا تنتظر كارثة بعد تفشي الفيروس القاتل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، أن خبراء أكدوا وفاة ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص فى أمريكا بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتشير توقعات حوالي 50 مجموعة خبراء في مراكز مراقبة الأمراض ومجموعة من الجامعات الأمريكية إلى إمكانية أن يصاب 160 مليون شخص إلى 214 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال بضعة أشهر إلى ما يزيد على عام.





وأوضحت الصحيفة أنه قد تستدعي الضرورة نقل 2.4 مليون إلى 21 مليون شخص إلى المستشفيات في حين يمكن أن تستقبل المستشفيات الأمريكية 925 ألف شخص وقد يموت 200 ألف إلى 1.7 مليون من المصابين.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 /3 /2020 أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.



