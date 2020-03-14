إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب ١٥ شخصا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





وانتقلت ١٢ سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: شريف خالد عبد الله ٢٠ سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وائل فرج عبد العظيم ٢٠ سنة مصابا باشتباه كسر بالذراعين والساقين وكدمات وسحجات بالجسم، سالم محمد عبد الرؤوف ٢٤ سنة مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، علاء محمد يوسف ٣١ سنة مصابا بجروح وسحجات، باسم ناصر محمد ٢٢ سنة مصابا

بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.





كما نقلت سيارات الإسعاف أيمن الانصاري محمد ٢٩ سنة مصابا بجروح وسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، مؤمن ناجح مسلم ٣٤ سنة مصابا بجروح وسحجات، يوسف محمد احمد ٣٢ سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم، حسني أحمد محمد ٢١ سنة، مصابا بجرح قطعي بالوجة حوالي ٦سم واشتباه ما بعد الارتجاج، رضا عباس محمد ٦٠ سنة ربة منزل، مصابا بنزيف بالأنف كدمة بالعين اليمني واشتباه كسر بالساق الأيسر، ثريا عطا الله جاد الرب ٦٠ سنة ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي باليد اليمني وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.





ونقلت سيارات الإسعاف سليم ناجح مسلم ٢٤ سنة، مصابا بجروح وسحجات، ناصر علي مهران ٤٨ سنة، مصابا بكدمات بالصدر، سيد ابراهيم علي ٢٦ سنة، مصابا باشتباه كسر بالساقين وجروح وسحجات، أحمد ناجح سليم ٢٨ سنة مصابا بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة السويس.



