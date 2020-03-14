AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على مصير إسنا المركزي بعد تحويلها لمستشفى عزل بالأقصر

السبت 14/مارس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالأقصر، أنه يتم الآن تجهيز مستشفى الرمد بإسنا لتحويلها لعيادات خارجية لاستقبال المرضى؛ وذلك عقب قرار تحويل مستشفى إسنا التخصصي الجديدة إلى مستشفى عزل المصابين بفيروس "كورونا".


وأكد المصدر، أن المديرية بجميع قياداتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بدائل للمواطنين، حيث سيتم وضع أسرة وأجهزة مع تواجد جميع الأطباء بها للكشف على المرضى وتحويل الحالات الطارئ إلى مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى.


ومن جانب آخر، فإن حالة من الغضب والاستياء انتابت مواطني مركز إسنا؛ عقب قرار تحويل المستشفى الوحيدة بالمركز إلى مستشفى عزل لمرضي كورونا ورفضها استقبال مرضى آخرين.


وقال إبراهيم أحمد، أحد مواطني مركز إسنا، وممثل المجتمع المدني لذوى الهمم، إنه بعد قرار تحويل مستشفى إسنا لعزل أصبح أكبر مركز بمحافظة الأقصر بلا مستشفى، وأصبح أقرب مستشفى للمركز تبعد مسافة لا تقل عن ٥٠ كم عن من شرق النيل أو غربه، مطالبا بأن يكون توزيع المستشفيات يراعى التعداد السكانى والكتلة السكانية والبعد الجغرافى بين السكان و المستشفى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كله تحت السيطرة | التفاصيل الكاملة لواقعة باخرة كورونا بالأقصر

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

ترشيحاتنا

مش مصرية.. قصة الفنانة التي غنت النشيد الوطني لمصر

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

بشرى سارة.. الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية وهدوء تام للرياح غدا ..فيديو

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري