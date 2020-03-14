تعرف على مصير إسنا المركزي بعد تحويلها لمستشفى عزل بالأقصر

أعلن مصدر بمديرية الصحة بالأقصر، أنه يتم الآن تجهيز مستشفى الرمد بإسنا لتحويلها لعيادات خارجية لاستقبال المرضى؛ وذلك عقب قرار تحويل مستشفى إسنا التخصصي الجديدة إلى مستشفى عزل المصابين بفيروس "كورونا".





وأكد المصدر، أن المديرية بجميع قياداتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بدائل للمواطنين، حيث سيتم وضع أسرة وأجهزة مع تواجد جميع الأطباء بها للكشف على المرضى وتحويل الحالات الطارئ إلى مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى.





ومن جانب آخر، فإن حالة من الغضب والاستياء انتابت مواطني مركز إسنا؛ عقب قرار تحويل المستشفى الوحيدة بالمركز إلى مستشفى عزل لمرضي كورونا ورفضها استقبال مرضى آخرين.





وقال إبراهيم أحمد، أحد مواطني مركز إسنا، وممثل المجتمع المدني لذوى الهمم، إنه بعد قرار تحويل مستشفى إسنا لعزل أصبح أكبر مركز بمحافظة الأقصر بلا مستشفى، وأصبح أقرب مستشفى للمركز تبعد مسافة لا تقل عن ٥٠ كم عن من شرق النيل أو غربه، مطالبا بأن يكون توزيع المستشفيات يراعى التعداد السكانى والكتلة السكانية والبعد الجغرافى بين السكان و المستشفى.