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برلمان

برلماني: الحكومة تعاملت مع موجة الطقس السيئ بعملية وشفافية

السبت 14/مارس/2020 - 11:29 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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فريدة محمد

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع موجة الطقس السيئ، مؤكدا تعاملها بطريقة شفافة جيدة، تعتبر مؤشرا إيجابيا لتجاوز أي مشاكل سابقة، من أجل ترسيخ جسور الثقة مع المواطنين.


وأوضح طارق متولي، في بيان له، أن الحكومة استعدت بالخرائط وجهزت خطتها، وكل وزارة تعرف دورها بدقة، وهو نموذج إدارة أزمة ناجح وأصبح ظاهرا، أولها قرار منح إجازة للحكومة والمدارس والجامعات والقطاع الخاص باستثناء المهن الضرورية؛ الصحة والمحليات والمطافئ والمرور والدفاع المدنى.


وقال إن الإعلام المصري كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أولا بأول وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بخطورة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد، موضحا أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.


وأكد النائب أهمية دور المجتمع المدنى أفرادا وجماعات للمساعدة في تلافي آثار المشكلة بالجهد والمال والوقت والكثير من المتطوعين، مشيدا بتدخل القوات المسلحة بدورها أيضا لمساندة العمل المدنى.

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