إنقاذ 46 سيارة و6 أتوبيسات مدارس بالطلاب خلال موجة الأمطار.. فيديو

قال شريف خيرى بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع، إن عمليات الإنقاذ بدأت من العام الماضى عندنا قام بكتابة منشور بشكل شخصي تماما يدع فيه أى شخص يحتاج للمساعدة فى وقت الامطار علمًا بأنه يمتلك " عربية jeep

وأضاف شريف خيرى أن نوعية تلك السيارات مجهزة للدخول فى الصحراء سواء صعود أو نزول ، بالإضافة الى قدرة تحملها لدرجات الحرارة العالية و دفع الأحمال الثقيلة ، منوها إلى أن المنشور الخاص بالمساعدة فى وقت الأزمات لقى اهتماما كبيرا جدا منهم 19 ألف مشاركة وآلاف التعليقات.

وأشار بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع الى ان هناك العديد من الأشخاص بادروا بالمساعدة معه وكانت البداية من العام الماضى فى سيول مدينة نصر وبوادر فبراير ، مشيرا إلى أنهم استطاعوا تكبير الفكرة لتغطية مناطق التجمع لأن الفريق كله من نفس المنطقة بحيث يتم الوصول لأي سيارة تحتاج للمساعدة بسهولة كبيرة.

وتابع بطل واقعة إنقاذ سيارات التجمع أنه من الصعب الوصول لأي سيارة فى هذه الظروف بمنطقة خارج التجمع غير معروفة بالنسبة لهم ،لافتا الى انهم ملتزمين بنطاق القاهرة الجديدة بداية من طريق السويس وحتى العين السخنة ومن الدائرى حتى مدينتى.