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برلمان

برلماني: الحكومة تعاملت بنضج مع التقلبات الجوية اعتمادا على الخطط الاستباقية

السبت 14/مارس/2020 - 11:31 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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فريدة محمد

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى نجحت فى الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها فى استيعاب الحالة الجوية غير الطبيعية، والتى شهدت سقوط أكبر كمية من الأمطار، وظهر ذلك بجلاء عبر غرفة العمليات المركزية التى قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس.


وقال فايز بركات في بيان له، إن الحكومة تعاملت بنضج مع الأزمة، وخططت ونسقت من أجل التعامل معها، وخلال آخر 48 ساعة شاهدنا تحذيرات الأرصاد، كما عقدت الحكومة مؤتمرًا صحفيًا، شرحت فيه كل جوانب الطقس السيئ، والإجراءات التي ستتخذها لتفادى أي أزمات، مشيرا إلى أن الإجازة التى تم منحها لموظفى الدولة والمدارس ساهمت إلى حد كبير جدا فى التخفيف من الإجراءات التى تتخذ من أجل التعامل مع هذا الحدث.


وأضاف أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية، وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.

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