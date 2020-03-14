ليس كله شر.. الزراعة: المحاصيل استفادت من الطقس السيئ.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد نشاطا ملحوظا من جميع العاملين به فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن جميع مديري المديريات قاموا بالنزول للشوارع ومتابعة الأحوال بها.





وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك فريق عمل من قطاع الزراعة للعمل فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى وجود غرفة للعمليات المركزية لمتابعة جميع الأحداث برئاسة وزير الزراعة، وكان يتابع باستمرار لمعرفة جميع المستجدات.





وأشار إلى أن خلاصة القول فى موضوع موجة الطقس السيئ الأخيرة أنه كان هناك إيجابيات فى مجال الزراعة تتلخص فى أن الرياح والأتربة ساعدت فى التخلص من الحشرات الموجودة داخل المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن الأمطار تقلل من حجم من بعض الإصابات وغسل الأشجار، وبالتالى تحسن من عملية البناء الضوئى.





وأوضح أن الأمطار تقوم بملء الخزانات الجوفية ومجموعة ما تم إنشائه من خزانات للزراعة، متابعا أنه بمرسى مطروح هناك ما يقرب من 40000 متر مكعب تم حصادها، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الخزانات.





وأفاد بأنه تم اتباع خطوات واتخاذ إجراءات مناسبة لحصاد المياه بالتنسيق مع وزارة التنمية والرى التى تحافظ على مياه الأمطار والاستفادة منها.