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بحيرات ومخرات سيول.. التنمية المحلية: سنستفيد من مياه الأمطار وتمت السيطرة على الوضع.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:19 ص
مخرات السيول والبحيرات
مخرات السيول والبحيرات
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك حالة من الاستقرار في معظم محافظات الجمهورية مع استمرار معدات الشفط والكسح في رفع المياه، ووصول 3 فرق عمل تابعة للهيئة الهندسية لعمل اللازم في محافظة الجيزة.


وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إرسال مجموعة من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الطقس السيئ مساء أمس، الجمعة، هي 250 مرتبة و500 بطانية و1400 وجبة.


وأكد أنه يتم العمل في كل المحافظات مع استمرار بعض الأمطار على السواحل الشمالية، موضحا أن كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية في الإسكندرية تعاونت لعمل مخرات وفتح بحيرات لاستيعاب كم الأمطار الكبير لإمكانية استخدامها بعد ذلك.


وأشار إلى أنه تم إعداد مجموعة من المخرات للسيول في شمال سيناء وغرب السواحل الشمالية، خاصة في محافظة مطروح، والاستفادة منها بعد ذلك، وأن الأمور جار العمل بها والسيطرة عليها بشكل جيد في كل المحافظات.


ولفت إلى أنه تم شفط تجمعات المياه من محافظات القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وذلك بإشراف مباشر من القوات المسلحة، وأن أسيوط والوادي الجديد كانت من أكثر المحافظات تضررًا، وتم السيطرة على الأوضاع بها وعودة الاستقرار مرة أخرى.

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