طقس مشمس واستمرار كسح مياه الأمطار بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية وسطوع الشمس على معظم مراكز وقرى المحافظة فيما استمرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في أعمال كسح وشفط مياه الأمطار وإزالة آثاره من مختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار رفع حالة الطوارئ في ‎جميع المراكز والمدن والأحياء ، لمواجهة أي آثار نتجت عن سوء الأحوال الجوية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل مراكز ومدن وأحياء المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية ومن داخل المنشأت الخدمية وذلك بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط للأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة لتيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.