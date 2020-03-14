AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طقس مشمس واستمرار كسح مياه الأمطار بالشرقية

السبت 14/مارس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية وسطوع الشمس على معظم مراكز وقرى المحافظة فيما استمرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في أعمال كسح وشفط مياه الأمطار وإزالة آثاره من مختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء ، لمواجهة أي آثار نتجت عن سوء الأحوال الجوية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل مراكز ومدن وأحياء المحافظة أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية ومن داخل المنشأت الخدمية وذلك بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط للأمطار الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة لتيسير الحركة المرورية وعبور المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس غير مستقر وسقوط أمطار غزيرة..الشرقية تعلن حالة الطوارئ

مأساة كل عام .. ماذا فعلت الأمطار بشوارع العاصمة والمحافظات؟ .. شاهد

محافظ الشرقية يقرر تأجيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

عشان مانغرقش.. الشرقية تعلن استعداداتها لموجة التقلبات الجوية

استمرار سقوط الأمطار على مراكز وقرى الشرقية.. والمحافظ يتابع عمليات شفط المياه

ننشر أرقام تلقي شكاوى المواطنين من سوء الأحوال الجوية بالشرقية

ترشيحاتنا

احذر.. منتجات عليك تجنب شرائها من السوبر ماركت

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

بعد 48 ساعة أمطار ورياح.. اعرف حالة الطقس على أنحاء الجمهورية اليوم

ظهرت بـ التايجر.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ثالث مسئول برازيلي قابل ترامب تثبت إصابته بفيروس كورونا

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

AdvertisementS

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

بعد استغاثة روحاني وجيشه.. الرئيس الصيني يصدر قرارا عاجلا لمساعدة إيران

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

حميات نجع حمادي تكشف حقيقة وفاة سيدة أبوتشت بـ كورونا

صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

ظهور حالتين مصابتين بـ كورونا وعزلهما بمستشفى جنوب الأقصر

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرض لا يزال ساريا.. اشتر نيسان صني 2020 nissan sunny واحصل علي واحدة مجانا.. صور

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني