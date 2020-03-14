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أخبار العالم

فيروس كورونا يدخل دولة جديدة بأفريقيا.. تعرف عليها

السبت 14/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الحكومية في ناميبيا، اليوم السبت، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

ناميبيا دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي. وتشترك في الحدود البرية مع أنغولا وزامبيا من الشمال، وبوتسوانا من الشرق و جنوب أفريقيا من جهة الجنوب والشرق.

وبحسب الإحصاءات الدولية، فقد تجاوز عدد الوفيات الإجمالي بسبب فيروس كورونا 5080 حالة، مقابل إصابة نحو 138 ألف شخص.

وانتشر فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في مختلف الدول، مخلفًا خسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التدخل لاتخاذ المزيد من التدابير الاستثنائية.

وقررت دول عديدة إلغاء أو تأجيل مختلف المناسبات والفعاليات والتجمعات الكبرى، في محاولة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ويحذر الخبراء من احتمال إصابة عدد أكبر بكثير من الناس بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.
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