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محافظ كفر الشيخ: تم شفط 80% من مياه الأمطار في الشوارع.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:19 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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هاجر إبراهيم

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: إنه منذ الصباح الباكر الجو فى تحسن مستمر بالمحافظة، مشيرا إلى أن جميع جهات الدولة تشارك فى إزالة آثار الطقس السيئة.

وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالتعاون مع رؤوساء المراكز والقرى وشركة المياه والصرف الصحى كانت تتابع مع يحدث بالمحافظة، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية كانت تتعاون فى شفط المياه.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية اليوم قد تصل إلى قرب العادية، لافتا إلى أنه من أجل تعطيل المدارس بتم محاولة إرجاع الوضع الطبيعي بمصر.

وأوضح أنه بنسبة 80% تم إزالة جميع مياه الأمطار الموجودة، متابعا أنه منذ الصباح الباكر يقوم بالكشف عن الشوارع والطرق بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن الحياة الطبيعية عادت مرة أخرى فى أغلب القرى بكفر الشيخ.

وأفاد أن التركيز الرئيسي للمحافظة هى إزالة ناتج تراكمات المياه، مضيفا إلى أن اليوم هو أول يوم للإعادة للحياة الطبيعية، مشيرا إلى عدم وجود تضرر لأى رئيس قرية حتى الآن.

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