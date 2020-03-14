شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

رضوى

الشربيني

تعد من المذيعات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بإطلالتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على ارتداء الملابس غير التقليدية و التى تمنحها طلة مختلفة.