أخبار السعودية اليوم.. أوروبا باتت بؤرة انتشار كورونا.. أمريكا تفرض الطوارئ.. تركيا تعلّق الدراسة والسياحة.. وتسارع وتيرة انتشار الفيروس في روسيا

"مكة": أوروبا باتت بؤرة انتشار "كوفيد - 19"

"الشرق الأوسط": ترامب يخضع لفحص كورونا

"عكاظ": فرنسا تستعدّ للموجة الثانية من تفشي كورونا

"المدينة": تركيا تعلّق الدراسة والموسم السياحي بسبب كورونا

"الرياض": كورونا يفرض الطوارئ على أمريكا ويبعثر مواعيدها

"سبق": تسارع وتيرة انتشار الفيروس في روسيا وتدابير لحماية بوتين





تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن خطابا من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفاد بأن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الرغم من تواصله مع مسئولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهما في وقت لاحق بالفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فيما أعلن الرئيس ترامب عن أنه سيخضع لفحص كورونا وفق صحيفة "الشرق الأوسط".









وقالت "سبق" إنه تزامنا مع إعلان الكرملين أمس، عن إجراءات لمنع وصول فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19») إلى الديوان الرئاسي وإلى الرئيس فلاديمير بوتين، تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بعد تسجيل 25 حالة مؤكدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليتضاعف عدد الإصابات المعلنة في روسيا مرتين.









وقالت "عكاظ" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسم الجدل، واختار أن تتم الانتخابات المحلية في موعدها رغم وباء كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والأخطار المتعلقة به خصوصًا بالنسبة إلى كبار السن، وبذلك، يكون ماكرون قد وضع حدًا للبلبلة التي ألمّت بالحملة الانتخابية بين داعٍ إلى تأجيلها، ودافع باتجاه القيام بها.









وقالت "المدينة" إن تركيا أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس « كورونا» الجديد («كوفيد - 19») إلى 5 أشخاص، وقررت تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعليق المعارض التجارية والموسم السياحي.









كما أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية مع تسع دول أوروبية، حتى 17 أبريل، مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا.









وقالت صحيفة "مكة": "لنتباعد عن بعضنا اليوم كي يتسنّى لنا غدًا أن نتعانق بحرارة أكثر"، بهذه العبارات توجّه رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي إلى مواطنيه مساء الأربعاء، عندما أطلقت إيطاليا رصاصتها ما قبل الأخيرة في المعركة الشرسة التي تخوضها مع فيروس «كوفيد - 19»، التي أصبحت المختبر الذي تراقب من خلاله أوروبا مسار هذا الوباء، وتستعد لتحديد سبل مواجهته.









وقالت "الرياض" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تستعد لفرض حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، بهدف تسريع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).









ويؤدي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى تفعيل قانون «روبرت ستافورد» الخاص بالإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ، لإتاحة المزيد من المساعدة الفيدرالية بالنسبة إلى الولايات والبلديات.









إلى ذلك، أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا، أمس، إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها، والتي كانت مقررة مطلع أبريل لأكثر من شهرين بسبب وباء «كورونا»، لتصبح بذلك أول ولاية أمريكية تتخذ قرارًا من هذا النوع.