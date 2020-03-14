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كلام ملوش لازمة.. الأرصاد تؤكد استقرار حالة الطقس وتحذر من الشائعات.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 11:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه سيتم تدريجيا تحسن طبيعي للطقس بداية من فجر الأحد.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" الذي يذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن كميات السحب ستقل بشكل كبير، بالإضافة إلى بقاء الشبورة المائية حتى فجر الأحد.

وأوضح أنه لا داعي للقلق من ناحية الطقس، أو نشر شائعات أو كما وصفها "كلام ملوش لازمة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا داعي للبلبلة، وطقس الغد يسوده الاستقرار.
 







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