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حوادث

تعرف على الطرق المفتوحة بعد شفط تجمعات مياه الأمطار بها

السبت 14/مارس/2020 - 11:32 ص
الطرق المفتوحة بعد
الطرق المفتوحة بعد شفط تجمعات مياه الأمطار
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، فتح عدة طرق على مستوى الجمهورية بعد استقرار الحالة الجوية وشفط تجمعات المياه بها.



والطرق المفتوحة هي طريق السويس في الاتجاهين وعودة الحركة المرورية، طريق الغردقة اتجاه رأس غارب، ورأس غارب اتجاه الشيخ فضل المنيا، وسفاجا اتجاه سوهاج، وسفاجا اتجاه أسيوط، وسفاجا اتجاه قنا، ومحافظة البحر الأحمر.

كما تم فتح طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة، طريق فيران اتجاه سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، طريق الغردقة القادم والمتجه إلى القاهرة والغردقة، طريق طابا اتجاه نويبع، طريق قنا اتجاه الأقصر، وطريق سوهاج اتجاه القاهرة، وطريق أسوان اتجاه أبو سمبل، وطريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب.

وتم شفط المياه وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

واستعدت إدارة المرور لموجة من سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وناشدت بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التي يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.
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